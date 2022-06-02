Веснина верит, что Касаткина может выиграть «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Веснина считает, что ее соотечественница Дарья Касаткина может выиграть «Ролан Гаррос». В полуфинале Дарья сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек.

«Касаткина большая молодец, что дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Считаю, Даша может пройти дальше и вполне выиграть титул, ей это по силам. Но, конечно, игра Швентек сейчас поражает, ей можно восхищаться. Выдать такую серию побед – давно такого не было в женском туре. При этом ее игра развивается. Нынешняя Швентек намного сильнее той, что победила на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Ига прибавила во многих аспектах игры.

Касаткиной будет очень сложно против Швентек. У Даши нет той мощи, плотной первой подачи, которая помогла бы деморализовать Игу. Швентек тяжело играть с соперницами, которые превосходят ее в мощи, все-таки она старается играть более комбинационно. Но Ига может держать мяч, она любит играть длинные розыгрыши, как и Касаткина. Но при этом Швентек хорошо входит в корт, и если ей играть мягко, то Ига не будет прощать», – приводит Sport24 слова Весниной.