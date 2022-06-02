«Ролан Гаррос» — 2022: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Полуфинал «Ролан Гаррос» Касаткина — Свентек начнется в 16.00
В четверг, 2 июня, в Париже состоятся матчи полуфинала турнира «Ролан Гаррос».
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против Иги Свентек из Польши, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфиналы
Ига Свентек (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — 16.00 (мск)
Мартина Тревизан (Италия) — Кори Гауфф (США) — 17.30 (мск)
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.
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