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Сегодня, 09:15

«Ролан Гаррос» — 2022: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Полуфинал «Ролан Гаррос» Касаткина — Свентек начнется в 16.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
В четверг, 2 июня, в Париже состоятся матчи полуфинала турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против Иги Свентек из Польши, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфиналы

Ига Свентек (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — 16.00 (мск)

Мартина Тревизан (Италия) — Кори Гауфф (США) — 17.30 (мск)

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Дарья Касаткина
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