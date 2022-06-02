В четверг, 2 июня, в Париже состоятся матчи полуфинала турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против Иги Свентек из Польши, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфиналы

Ига Свентек (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — 16.00 (мск)

Мартина Тревизан (Италия) — Кори Гауфф (США) — 17.30 (мск)

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.