Русский теннисист в шутку шлепнул первую ракетку мира и получил улыбку в ответ

Российский теннисист Андрей Рублев удивил испанца Карлоса Алькараса своим игривым поведением. Оба спортсмена выступают на Уимблдоне, где дошли до четвертьфинала.

Проходя мимо Алькараса, Рублев шлепнул того по попе. Удивленный испанец обернулся, но к тому моменту россиянин уже обошел теннисиста. Повернув голову в обратном направлении, он увидел, кто был автором шлепка, и, улыбаясь, попытался задеть Рублева в ответ.

Рублев и Алькарас могут встретиться в финале Уимблдона. На стадии 1/4 финала Карлос сыграет против датчанина Хольгера Руне, а Андрей встретится с сербом Новаком Джоковичем.