Рублев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Australian Open против Рууда

Российский теннисист Андрей Рублев 13 февраля после победы в 3-м круге Australian Open над испанцем Фелисиано Лопесом (7:5, 6:2, 6:3) во время флеш-интервью поделился ожиданиями от следующей встречи.

В 1/8 финала турнира 23-летний россиянин сыграет против норвежца Каспера Рууда, победившего молдаванина Раду Албота — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4.

«Я уже неоднократно встречался против Рууда и догадываюсь, чего от него ожидать. Сейчас Каспер в хорошей форме, это заметно. Поэтому я жду тяжелого матча. Что сказать о сегодняшней игре? В первом сете было тяжело, но дальше я поймал свою игру и справился», — заявил Рублев.

Ранее 13 февраля вышел в следующий круг и Даниил Медведев, который в пяти сетах обыграл серба Филипа Краиновича — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0.

В пятницу, 12 февраля в 1/8 финала турнира пробился еще один россиянин — Аслан Карацев, который победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 6:3.