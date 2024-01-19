Рублев обыграл Корду и вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду в третьем круге Australian Open — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4. Встреча длилась 1 час 59 минут.

Рублев 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. В активе Корды 17 эйсов, пять двойных ошибок и не один реализованный брейк-пойнт на подаче россиянина.

В четвертом круге россиянин сыграет с австралийцем Алексом Де Минаур.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Себастьян Корда (США, 29) — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4