Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев обыграл Харриса во втором раунде Уимблдона

22:27
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (6:1, 6:2, 7:5) в матче второго раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 25 минут. Рублев сделал шесть эйсов при двух двойных ошибках и шести реализованных брейкпоинтах. У его соперника 16 эйсов, две двойные и один успешный брейкпоинт.

Следующим соперником россиянина станет итальянец Фабио Фоньини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:1, 6:2, 7:5ублкРуру

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Тарасенко согласился на обмен, а аутсайдер КХЛ продолжает укреплять состав
Два яхтсмена из Петербурга пропали в Атлантическом океане
Псаки отреагировала на заявление Путина по инциденту с эсминцем в Черном море
Ученые рассказали о необычном способе уберечь мозг от старения
vs
0
Офсайд