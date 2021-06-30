Рублев обыграл Харриса во втором раунде Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (6:1, 6:2, 7:5) в матче второго раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 25 минут. Рублев сделал шесть эйсов при двух двойных ошибках и шести реализованных брейкпоинтах. У его соперника 16 эйсов, две двойные и один успешный брейкпоинт.

Следующим соперником россиянина станет итальянец Фабио Фоньини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:1, 6:2, 7:5ублкРуру