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Винус Уильямс проиграла Жабер во втором раунде Уимблдона

22:21
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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла американку Винус Уильямс (7:5, 6:0) в матче второго раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде Жабер сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 21) — Винус Уильямс (США) — 7:5, 6:0

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