Винус Уильямс проиграла Жабер во втором раунде Уимблдона
22:21
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла американку Винус Уильямс (7:5, 6:0) в матче второго раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде Жабер сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 21) — Винус Уильямс (США) — 7:5, 6:0
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