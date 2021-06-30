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Шварцман обыграл Броади и вышел в третий раунд Уимблдона

22:52
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил британца Лайама Броади (4:6, 6:2, 6:1, 6:4) во втором раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. В следующем раунде его соперником станет венгр Мартон Фучович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Диего Шварцман (Аргентина, 9) — Лайам Броади (Великобритания, WC) — 4:6, 6:2, 6:1, 6:4

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