Рублев обыграл Джере в первом круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Ласло Дьере из Сербии в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа и 30 минут.
Рублев сделал 7 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету серба 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Артур Казо (Франция, WC) — Корантен Муте (Франция).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Ласло Джере (Сербия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
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