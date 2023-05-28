Потапова обыграла Таунсенд в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над Тейлор Таунсенд в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Потапова сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Таунсенд ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Тейлор Таунсенд (США) — 6:1, 6:2