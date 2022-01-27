Российская теннисистка Кудерметова в паре с бельгийкой Мертенс проиграли в полуфинале Australian Open
Кудерметова в паре с Мертенс проиграли в полуфинале Australian Open
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элис Мертенс в полуфинале турнира Australian Open проиграли теннисисткам из Чехии Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (2:6, 3:6).
В финале чешки сыграют с парой Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — 6:2, 6:3
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