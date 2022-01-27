Российская теннисистка Кудерметова в паре с бельгийкой Мертенс проиграли в полуфинале Australian Open

Кудерметова в паре с Мертенс проиграли в полуфинале Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элис Мертенс в полуфинале турнира Australian Open проиграли теннисисткам из Чехии Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (2:6, 3:6).

В финале чешки сыграют с парой Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — 6:2, 6:3