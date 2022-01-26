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Сегодня, 22:09

Синнер прокомментировал поражение от Циципаса в четвертьфинале Australian Open

Екатерина Савостина
Корреспондент

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поражении от Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Australian Open. Матч завершился со счетом 3:6, 4:6, 2:6.

«Он сыграл лучше меня. Лучше подавал, лучше двигал мяч и двигался сам. С ним очень трудно справиться, когда он так играет. Я не мог играть с желаемой силой. Пытался заставлять его двигаться, но был слишком далеко за задней линией, потому что он играл невероятно.

В целом турнир, конечно, прошел хорошо. Я хочу провести много таких матчей. Они помогают мне расти", — приводит слова Синнера Atptour.

В полуфинале Циципас встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Матч состоится 28 января.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/sinner-australian-open-2022-reaction-wednesday
Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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