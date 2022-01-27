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Australian Open: Барти сыграет с Кис, Коллинз против Свентек. Расписание и результаты 27 января

Эшли Барти сыграет против Мэдисон Кис в полуфинале Australian Open
Эшли Барти.
Фото Reuters
Расписание 11-го игрового дня Australian Open-2022.

Турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису начался 17 января и завершится 30 января.

Игры Australian Open проходят в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд турнира составляет 54 000 000 долларов.

Australian Open-2022. 1/2 финала. 27 января

Женщины. Парный разряд (время начала — московское):

03.00. Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Сюко Аояма (Япония) / Ена Шибахара (США)

05.00. Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия)

Мужчины. Парный разряд:

06.30. Танаси Коккинакис (Австралия) / Ник Кирьос (Австралия) — Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина)

06.30. Мэттью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия) — Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания)

Женщины. Одиночный разряд:

11.30. Эшли Барти (Австралия, 1) — Мэдисон Кис (США)

13.00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ига Свентек (Польша, 7)

Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

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