Australian Open: Барти сыграет с Кис, Коллинз против Свентек. Расписание и результаты 27 января
Турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису начался 17 января и завершится 30 января.
Игры Australian Open проходят в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд турнира составляет 54 000 000 долларов.
Australian Open-2022. 1/2 финала. 27 января
Женщины. Парный разряд (время начала — московское):
03.00. Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Сюко Аояма (Япония) / Ена Шибахара (США)
05.00. Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия)
Мужчины. Парный разряд:
06.30. Танаси Коккинакис (Австралия) / Ник Кирьос (Австралия) — Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина)
06.30. Мэттью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия) — Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания)
Женщины. Одиночный разряд:
11.30. Эшли Барти (Австралия, 1) — Мэдисон Кис (США)
13.00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ига Свентек (Польша, 7)
Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне