Россиянки Флинк и Гасанова вылетели в полуфинале квалификации Уимблдона

Российские теннисистки Варвара Флинк и Анастасия Гасанова не смогли пробиться на Уимблдон через квалификацию.

В полуфинале квалификационного турнира Флинк уступила Ане Конюх из Хорватии (0:6, 7:5, 3:6), а Гасанова проиграла украинке Ангелине Калининой (6:3, 1:6, 2:6).

Основная сетка Уимблдона стартует 28 июня, турнир продлится до 11 июля.