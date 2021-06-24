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Россиянки Флинк и Гасанова вылетели в полуфинале квалификации Уимблдона

14:58
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Российские теннисистки Варвара Флинк и Анастасия Гасанова не смогли пробиться на Уимблдон через квалификацию.

В полуфинале квалификационного турнира Флинк уступила Ане Конюх из Хорватии (0:6, 7:5, 3:6), а Гасанова проиграла украинке Ангелине Калининой (6:3, 1:6, 2:6).

Основная сетка Уимблдона стартует 28 июня, турнир продлится до 11 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора
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