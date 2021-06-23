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Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона, Рахимова выбыла

20:05
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона.

Во втором раунде она обыграла голландку Инди де Вроме (6:3, 6:2). Матч продолжался один час и семь минут.

В матче за выход в основную сетку Калинская сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая обыграла другую представительницу России Камиллу Рахимову (6:3, 6:2).

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