Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона, Рахимова выбыла
20:05
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона.
Во втором раунде она обыграла голландку Инди де Вроме (6:3, 6:2). Матч продолжался один час и семь минут.
В матче за выход в основную сетку Калинская сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая обыграла другую представительницу России Камиллу Рахимову (6:3, 6:2).
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