Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона, Рахимова выбыла

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона.

Во втором раунде она обыграла голландку Инди де Вроме (6:3, 6:2). Матч продолжался один час и семь минут.

В матче за выход в основную сетку Калинская сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая обыграла другую представительницу России Камиллу Рахимову (6:3, 6:2).