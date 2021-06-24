Тим пропустит Уимблдон из-за травмы

Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на Уимблдоне, сообщил сам спортсмен в Instagram. Он пропустит турнир из-за травмы.

Как сообщил австриец, из-за травмы запястья, полученной на турнире на Мальорке, он будет вынужден пропустить несколько недель. Он будет носить шину для фиксации запястья на протяжении пяти недель.

Таким образом, Тим пропустит не только Уимблдон, но и турниры в Гамбурге и Гштааде. Точный срок восстановления станет известен позднее.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.