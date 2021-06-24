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Тим пропустит Уимблдон из-за травмы

19:54
Доминик Тим. Фото AFP
Доминик Тим. Фото AFP
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Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на Уимблдоне, сообщил сам спортсмен в Instagram. Он пропустит турнир из-за травмы.

Как сообщил австриец, из-за травмы запястья, полученной на турнире на Мальорке, он будет вынужден пропустить несколько недель. Он будет носить шину для фиксации запястья на протяжении пяти недель.

Публикация от Dominic Thiem (@domithiem)

Таким образом, Тим пропустит не только Уимблдон, но и турниры в Гамбурге и Гштааде. Точный срок восстановления станет известен позднее.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

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