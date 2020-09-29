Россиянка Самсонова вылетела в первом круге Roland Garros

Россиянка Людмила Самсонова в 1-м круге Roland Garros уступила Софии Кенин — 4:6, 6:3, 3:6. Матч длился два часа и 11 минут. Следующей соперницей американки будет румынка Ана Богдан.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3

Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — Донна Векич (Хорватия, 26) — 6:3, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) — Кристина Младенович (Франция) — 7:5, 6:3