Россиянка Родина проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пройти во второй круг Australian Open-2023.

33-летняя теннисистка в первом круге проиграла представительнице США Кэти Волынец со счетом 3:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут.

445-я ракетка мира Родина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету 113-й ракетки мира Волынец — 4 эйса, ни одной двойной и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 21-летняя американка сыграет с победительницей матча Марина Заневская (Бельгия) — Вероника Кудерметова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кэти Волынец (США, Q) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:2