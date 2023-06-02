Блинкова проиграла украинке Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
Россиянка Анна Блинкова проиграла украинке Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 2:6, 5:7. Матч длился 2 часа 16 минут.
Блинкова сделала за игру 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Свитолиной — 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 7 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
После игры теннисистки не обменялись рукопожатиями, но поприветствовали друг друга.
В четвертом круге Свитолина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) — 2:6, 6:2, 7:5
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