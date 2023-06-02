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Сегодня, 18:50

Украинка Свитолина после победы над Блинковой не пожала россиянке руку, но показала большой палец вверх

Руслан Минаев
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Анна Блинкова (слева) и Элина Свитолина (справа) перед матчем..
Фото Reuters
Элина Свитолина.
Фото Скриншот трансляции
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Россиянка Анна Блинкова проиграла украинке Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 2:6, 5:7. Третий сет длился 1 час 9 минут. В последнем гейме Блинкова отыграла два матчбола.

После игры сопеницы не обменялись рукопожатиями. Свитолина лишь показала Блинковой большой палец вверх. Блинкова кивнула сопернице в ответ.

Элина Свитолина.
Фото Скриншот трансляции

В четвертом круге украинка встретится с Дарьей Касаткиной.

Теннис
Roland Garros
Анна Блинкова
Элина Свитолина
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