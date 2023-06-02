Украинка Свитолина после победы над Блинковой не пожала россиянке руку, но показала большой палец вверх
Россиянка Анна Блинкова проиграла украинке Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 2:6, 5:7. Третий сет длился 1 час 9 минут. В последнем гейме Блинкова отыграла два матчбола.
После игры сопеницы не обменялись рукопожатиями. Свитолина лишь показала Блинковой большой палец вверх. Блинкова кивнула сопернице в ответ.
Элина Свитолина.
Фото Скриншот трансляции
В четвертом круге украинка встретится с Дарьей Касаткиной.
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