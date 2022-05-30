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Хачанов проиграл Алькарасу в четвертом круге «Ролан Гаррос»

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Хачанов проиграл Алькарасу в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 2 часа 16 минут и закончился со счетом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

Хачанов за матч сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4 попыток. У Алькараса — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 12 попыток.

Испанец не реализовал 5 матч-пойнтов.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет против Александра Зверева (Германия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 6) — Карен Хачанов (Россия, 21) — 6:1, 6:4, 6:4

Roland Garros
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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