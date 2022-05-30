Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал грядущий матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.

Зверев считает, что испанец пользуется повышенным вниманием прессы.

«Конечно, он новая суперзвезда и за ним интересно наблюдать. Но у меня такое чувство, что про других игроков забыли. И я вовсе не о себе, а об остальных», — цитирует Зверева Kicker.

Встреча Алькараса и Зверева состоится 31 мая. Победитель этой пары сыграет против победителя пары Джокович — Надаль.