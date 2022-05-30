Зверев: «Алькарас — суперзвезда, но у меня такое чувство, что про других игроков забыли»
Зверев считает, что Алькарас пользуется повышенным вниманием
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал грядущий матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.
Зверев считает, что испанец пользуется повышенным вниманием прессы.
«Конечно, он новая суперзвезда и за ним интересно наблюдать. Но у меня такое чувство, что про других игроков забыли. И я вовсе не о себе, а об остальных», — цитирует Зверева Kicker.
Встреча Алькараса и Зверева состоится 31 мая. Победитель этой пары сыграет против победителя пары Джокович — Надаль.
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