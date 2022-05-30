Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 02:06

Зверев: «Алькарас — суперзвезда, но у меня такое чувство, что про других игроков забыли»

Зверев считает, что Алькарас пользуется повышенным вниманием
Читать «СЭ» в

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал грядущий матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.

Зверев считает, что испанец пользуется повышенным вниманием прессы.

«Конечно, он новая суперзвезда и за ним интересно наблюдать. Но у меня такое чувство, что про других игроков забыли. И я вовсе не о себе, а об остальных», — цитирует Зверева Kicker.

Встреча Алькараса и Зверева состоится 31 мая. Победитель этой пары сыграет против победителя пары Джокович — Надаль.

Roland Garros
Карлос Алькарас
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» — 2022, результаты матчей 4-го круга: Хачанов уступил Алькарасу и другие
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости