Раонич вышел во второй круг Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич в первом круге Australian Open обыграл аргентинца Федерико Кориа со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 38 минут. 15-я ракетка мира сделал 17 эйсов и совершил две двойные ошибки.

Во втором круге Раонич встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Джон Миллман (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Милош Раонич (Канада, 14) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2

Адриан Маннарино (Франция, 32) — Деннис Новак (Австрия) — 6:2, 6:4, 7:6 (7:2)

Райлли Опелка (США) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария, 17) — Педру Соуза (Португалия) — 6:3, 6:2, 6:4