Победительница Australian Open-2016 Кербер вылетела в первом круге турнира

Победительница Australian Open-2016 Ангелик Кербер 8 февраля в матче 1-го круга турнира уступила американке Бернарде Пере — 0:6, 4:6. Матч длился час и 12 минут.

Во втором круге Пера сыграет против представительницы Казахстана Зарины Дияс, которая в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек — 6:2, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 7:5

Ига Свентек (Польша, 15) — Аранча Рус (Голландия) — 6:1, 6:3

