Рахимова проиграла Крейчиковой в третьем раунде US Open

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила россиянку Камиллу Рахимову (6:4, 6:2) в матче третьего раунда US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Крейчикова сделала 5 эйсов при 7 двойных ошибках и 3 реализованных брейк-пойнтах. У Рахимовой в активе 2 эйса.

Следующей соперницей Крейчиковой станет испанка Гарбинье Мугуруса.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:4, 6:2