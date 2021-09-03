Рахимова проиграла Крейчиковой в третьем раунде US Open
22:01
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила россиянку Камиллу Рахимову (6:4, 6:2) в матче третьего раунда US Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 14 минут. Крейчикова сделала 5 эйсов при 7 двойных ошибках и 3 реализованных брейк-пойнтах. У Рахимовой в активе 2 эйса.
Следующей соперницей Крейчиковой станет испанка Гарбинье Мугуруса.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:4, 6:2
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