Мугуруса обыграла Азаренко в третьем раунде US Open
21:28
В матче третьего раунда US Open в женском одиночном разряде испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила белоруску Викторию Азаренко (6:4, 3:6, 6:2).
Матч продолжался два часа и 17 минут. В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — 6:4, 3:6, 6:2
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