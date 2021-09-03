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Мугуруса обыграла Азаренко в третьем раунде US Open

21:28
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В матче третьего раунда US Open в женском одиночном разряде испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила белоруску Викторию Азаренко (6:4, 3:6, 6:2).

Матч продолжался два часа и 17 минут. В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — 6:4, 3:6, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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