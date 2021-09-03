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US Open-2021: мужчины, все результаты 3 сентября

20:25
В пятницу, 3 сентября, — пятый день US Open. Фото USA Today Sports
В пятницу, 3 сентября, — пятый день US Open. Фото USA Today Sports
В пятницу, 3 сентября, — пятый день US Open.

На Открытом чемпионате США проходят матчи третьего круга в мужском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 3:6, 6:3, 6:1, 6:4

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