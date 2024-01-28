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Сегодня, 13:12

Президент «Урала» Иванов сделал подарок теннисисту Хачанову

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Григорий Иванов и Карен Хачанов.

Президент «Урала» Григорий Иванов сделал подарок российскому теннисисту Карену Хачанову.

«Перед сегодняшним финалом Australian Open встретились с нашим другом, за которого еще недавно болели на этом турнире. Как и год назад, Карен будет тренироваться на территории отеля, где базируется наша команда. Еще не раз пересечемся и в тренажерном зале. Из Екатеринбурга привезли ему подарок», — сообщается в Telegram-канале екатеринбуржского клуба.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии.

В данный момент в Мельбурне проходит финал Australian Open-2024. Российский теннисист Даниил Медведев выиграл два сета у итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:3.

Хачанов на турнире в Австралии дошел до стадии 1/8 финала, в которой уступил будущему финалисту Australian Open Синнеру. 4:6, 5:7, 3:6.

Источник: ФК Урал
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Карен Хачанов
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