Президент «Урала» поделился ожиданиями от финала Australian Open

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов поделился ожиданиями от финала Australian Open, в котором встретятся итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев.

«Синнер в хорошей форме. Считаю, что с ним очень хорошо играл Карен Хачанов, ему просто немного не повезло. И у Андрея Рублева были хорошие шансы. Медведев должен отомстить за всех наших и постараться выиграть этот финал! Мы все будем ждать этого матча и все хотим победы Дани. Синнер неожиданно обыграл Новака Джоковича в полуфинале? Для меня никакой неожиданности нет, итальянец показывает очень хороший теннис. Дане будет нелегко, но мы верим в него. Не считаю, что у Синнера будет преимущество перед Даней. Медведев уже играл на этом турнире пятисетовые матчи и заканчивал их поздно. Ну ничего же, вышел и прошел дальше! Да, у него не так много времени на отдых перед финалом, но он должен восстановиться. Надо понимать, что у Синнера с Джоковичем тоже была непростая игра», — приводит слова Иванова Legalbet.

27-летний Медведев в полуфинале встретился с немцем Александром Зверевым и смог одержать победу, несмотря на проигрыш первых двух сетов (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.