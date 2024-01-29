Президент «Урала» Иванов: «Надо поблагодарить Медведева за игру на Australian Open, он выступил достойно»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о выступлении теннисиста Даниила Медведева на Australian Open.

В воскресенье, 28 января Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале турнира.

«Хорошая игра была. Мы все думали, что в третьем сете надо было дожимать, но не получилось. Синнер более молодой игрок, Даниил выглядел очень достойно. На этом турнире Медведев потратил больше сил. Янник ни одного пятисетового матча не сыграл на Australian Open, а у Даниила был еще очень тяжелый матч в полуфинале. Синнер был посвежее.

Конечно, фактор усталости сказался. Даня сыграл очень много матчей, ему было тяжело, многое не получилось. Надо поблагодарить Медведева за такой турнир, он выступил очень достойно. Второе поражение в финале, ведя 2:0? Такое бывает, Медведев провел очень тяжелый турнир, но победить сегодня не получилось», — приводит Metaratings слова Иванова.

Медведев вышел в финал Australian Open в третий раз в карьере и в третий раз уступил в матче за титул.