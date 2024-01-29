Первый тренер Медведева прокомментировал поражение россиянина от Синнера в финале Australian Open

Екатерина Крючкова, первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева прокомментировала поражение спортсмена от итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Даниил сражался до последнего мяча, но сказалось, что на корте он провел больше времени. Оба играли потрясающе, очень равный матч. Сначала был провал у одного, потом у другого. Конечно, печально, что Даня проиграл третий финал на Australian Open, но турнир он провел очень хороший, мы будем продолжать в него верить», — приводит ТАСС слова Крючковой.

Медведев в третий раз в карьере дошел до финала Australian Open и в третий раз проиграл в матче за титул.