Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение властей Австралии депортировать теннисиста Новака Джоковича за отсутствие у него прививки от коронавируса.

«Я разговаривал с Джоковичем и сказал, что нам не терпится его увидеть, потому что здесь ему всегда рады, — приводит слова Вучича Reuters. — Издеваться над лучшим теннисистом в мире 11 дней, и на 11-й день вынести то же решение, что и в первый день... Вы видели, как много врали прокуроры в этом бессмысленном суде. Это была наглая ложь. Было сказано, что в Сербии менее 50% привитых людей, но официально их 58%».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба.

Теннисист пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Джокович должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение. Сегодня, 16 января, суд снова аннулировал визу серба.