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Сегодня, 14:42

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Соболенко с защитой титула на Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с защитой титула на Australian Open-2024.

«Победа на турнире «Большого шлема» — огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в Беларуси и по всему миру. Благодарю всех причастных к этому триумфу. Желаю крепкого здоровья и новых успехов», — приводит слова Лукашенко «Пул Первого».

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024 Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. 25-летняя белоруска защитила прошлогодний титул и стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема». Теперь на счету теннисистки 15 титулов в карьере.

Арина Соболенко. Соболенко выиграла Australian Open по-королевски. Белоруска готова снова стать первой ракеткой мира

Источник: https://t.me/pul_1/11161
Теннис
Australian Open
Александр Лукашенко
Арина Соболенко
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