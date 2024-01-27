Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Соболенко с защитой титула на Australian Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с защитой титула на Australian Open-2024.

«Победа на турнире «Большого шлема» — огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в Беларуси и по всему миру. Благодарю всех причастных к этому триумфу. Желаю крепкого здоровья и новых успехов», — приводит слова Лукашенко «Пул Первого».

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024 Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. 25-летняя белоруска защитила прошлогодний титул и стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема». Теперь на счету теннисистки 15 титулов в карьере.