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Сегодня, 14:30

Медведев — Cиннер: история и статистика личных встреч

Синнер выиграл три последних матча против Медведева
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер сыграют в финале Australian Open-2024 в воскресенье, 27 января. Российский теннисист проиграл своему сопернику три последних очных поединка: в финале Пекина-2023 (6:7 (2:7), 6:7 (2:7), в финале Вены-2023 (6:7 (7:9), 6:4, 3:6) и в полуфинале Итогового турнира (3:6, 7:6 (7:4), 1:6).

Тем не менее, Медведев ведет в личных встречах с Синнером: Даниил выиграл 6 матчей, у Янника — 3 победы.

Статистика личных встреч Даниила Медведева и Янника Синнера

  1. 20.02.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  2. 12.03.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  3. 18.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  4. 28.10.2022. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  5. 19.02.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  6. 02.04.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  7. 04.10.2023. Победитель: Янник Синнер. Счет: 2:0.
  8. 29.10.2023. Победитель: Янник Синнер. Счет: 2:1.
  9. 18.11.2023. Победитель: Янник Синнер. Счет: 2:1.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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