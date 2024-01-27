Синнер выиграл три последних матча против Медведева

Первая ракетка России Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер сыграют в финале Australian Open-2024 в воскресенье, 27 января. Российский теннисист проиграл своему сопернику три последних очных поединка: в финале Пекина-2023 (6:7 (2:7), 6:7 (2:7), в финале Вены-2023 (6:7 (7:9), 6:4, 3:6) и в полуфинале Итогового турнира (3:6, 7:6 (7:4), 1:6).

Тем не менее, Медведев ведет в личных встречах с Синнером: Даниил выиграл 6 матчей, у Янника — 3 победы.

Статистика личных встреч Даниила Медведева и Янника Синнера

20.02.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 12.03.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 18.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 28.10.2022. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 19.02.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1. 02.04.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0. 04.10.2023. Победитель: Янник Синнер. Счет: 2:0. 29.10.2023. Победитель: Янник Синнер. Счет: 2:1. 18.11.2023. Победитель: Янник Синнер. Счет: 2:1.

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