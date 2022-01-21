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Сегодня, 09:25

Потапова вышла в третий круг парного женского турнира на Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Потапова и шведка Ребекка Петерсон вышли в третий круг Australian Open в парном разряде.

Во втором круге Потапова и Петерсон обыграли австралиек Кимберли Биррелл и Шарлотт Кемпенаерс-Поч в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:2.

В третьем круге Потапова и Петерсон сыграют с парой Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Ребекка Петерсон/Анастасия Потапова (Швеция/Россия) — Кимберли Биррелл/Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия, WC) — 4:6, 6:4, 6:2

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 4) — 6:8 (6:8), 6:1, 7:5

Теннис
Australian Open
Анастасия Потапова
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