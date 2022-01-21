Ольховский: «Поединок Хачанова и Надаля должен стать украшением турнира»

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии-1996 в парном разряде Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Карена Хачанова против испанца Рафаэля Надаля на Australian Open.

«Шансы всегда есть, поэтому посмотрим, как сложится матч, — сказал «Известиям» Ольховский. — День на день не приходится, но я считаю, что физические кондиции Карена позволяют играть пятисетовые матчи, что будет важно против такого мастера, как Надаль. При этом неясно, в каком состоянии Рафаэль после перенесенного ковида. Посмотрим, какова его форма, но поединок должен быть очень интересным и стать украшением турнира».

Россиянин Аслан Карацев встретится с французом Адрианом Маннарино.

«Думаю, на Аслане сказалась усталость после выигранного на прошлой неделе турнира в Сиднее, но сейчас он набрал форму, — отметил Ольховский. — То, что во втором круге против Макдональда был проигран первый сет, — следствие затяжной игры против Мунара. По игре Карацев был сильнее. Аслан совершил очень много невынужденных ошибок. Но на 90 процентов матч зависел именно от него, от того, играл ли он на вылет или ошибался. Карацев перетерпел себя и победил. Это громадный плюс — выиграть в такой встрече, когда ты до конца еще не восстановился после предыдущего турнира. Считаю, что игра у Аслана очень интересная и перспективная. Он фаворит в матче против Маннарино. Француз — цепкий игрок, но Карацев действует острее и быстрее. И победит в этом матче, если не допустит такого количества ошибок, как в первом круге».