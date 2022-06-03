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Сегодня, 22:24

Полуфинал «Ролан Гаррос» между Чиличем и Руудом был прерван из-за выбежавшей на корт активистки

Полуфинал «Ролан Гаррос» между Чиличем и Руудом был прерван из-за выбежавшей на корт активистки
Иван Шитик
Корреспондент
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Возмутительница спокойствия.
Фото AFP

Полуфинальный матч «Ролан Гаррос» между Марином Чиличем и Каспером Руудом был прерван по ходу третьего сета. Это было вызвано выбежавшей на корт активистки.

Более того, девушка пристегнула себя к сетке и присела на колени. Это произошло в третьем сете при счете 4:1 в пользу Рууда.

На футболке активистки была надпись «У нас осталось 1028 дней».

Игроков на время разбирательств увели с корта. После двух полноценных сетов счет в матче был равным — 1-1.

Roland Garros
Марин Чилич
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