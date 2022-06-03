Надаль возьмет паузу после финала «Ролан Гаррос»: «Я бы с радостью проиграл воскресный финал и получил новую стопу»

Надаль не планирует выступать на «Уимблдоне» и возьмет паузу после финала «Ролан Гаррос»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль пропустит травяной сезон из-за травмы стопы.

«Я бы с радостью проиграл воскресный финал и получил новую стопу. Я был бы рад жить с новой стопой. Победы — это прекрасно, но жизнь намного важнее любого титула. Особенно после той карьеры, которая у меня была», — цитирует Надал Marca.

По информации источника, испанец возьмет паузу после финала «Ролан Гаррос» на неопределенный срок. Продолжение сезона пока под вопросом.

В финале Открытого чемпионата Франции Надаль сыграет с норвежцем Каспером Руудом или хорватом Марином Чиличем.