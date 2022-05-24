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Сегодня, 14:33

Плишкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Тессу Андрианяфитримо в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 3 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:1.

Чешка четыре раза подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь из 14 брейк-пойнтов. На счету Андрианяфитримо — ни одного эйса, семь двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге турнира Плишкова сыграет с Леолией Жанжан из Франции.

В другом матче Ализе Корне обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 6:0. Во втором круге «Ролан Гаррос» теннисистка сыграет с Еленой Остапенко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Тесса Андрианяфитримо (Франция, WC) — 2:6, 6:3, 6:1

Ализе Корне (Франция) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 6:0

Теннис
Каролина Плишкова
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