Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:53

Тарпищев оценил победу Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

«Достаточно нормально играл Даня в первом матче. Но это не показательная игра, чтобы судить о его возможностях, о перспективах на турнире, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Аргентинец довольно цепкий соперник, и хорошо, что Медведев справился в трех сетах».

Россиянин обыграл аргентинца Факундо Баньиса в первом круге турнира со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Медведев в матче 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 13.

В следующем матче в среду, 25 мая, вторая ракетка мира сыграет с Ласло Джере из Сербии.

Источник: https://tass.ru/sport/14712885
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
«Играть на Уимблдоне больше не за что». Из-за отстранения россиян от турнира отказывают звезды, Джокович провалится в рейтинге и уступит Медведеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плишкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Бублик прошел во второй круг «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости