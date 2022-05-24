Тарпищев оценил победу Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

«Достаточно нормально играл Даня в первом матче. Но это не показательная игра, чтобы судить о его возможностях, о перспективах на турнире, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Аргентинец довольно цепкий соперник, и хорошо, что Медведев справился в трех сетах».

Россиянин обыграл аргентинца Факундо Баньиса в первом круге турнира со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Медведев в матче 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 13.

В следующем матче в среду, 25 мая, вторая ракетка мира сыграет с Ласло Джере из Сербии.