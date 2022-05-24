Шаповалов проиграл Руне в первом круге «Ролан Гаррос»
Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил датчанину Хольгеру Витусу Недскову Руне в первом круге «Ролан Гаррос».
Мат продолжался 2 часа и завершился со счетом 3:6, 1:6, 6:7 (4:7).
Во втором круге турнира Руне встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Анри Лааксонен (Швейцария).
Шаповалов занимает 15-е место в рейтинге ATP, датчанин — 40-е.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Денис Шаповалов (Канада, 14) — 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)
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