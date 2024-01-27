Пивоварова: «У Синнера будет огромное преимущество в физической готовности, потому что он провел на корте 14 часов, а Медведев — почти 21»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что у итальянца Янника Синнера будет преимущество в финале Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

«Уже до матча мы знаем, что у Синнера будет огромное преимущество в физической готовности, потому что он провел на корте 14 часов, а Медведев — почти 21. Итальянец остался свежим и за весь турнир проиграл всего один сет.

Янник очень здорово играет: он фантастически закончил прошлый сезон, вышел на совершенно новый для себя уровень и продолжает так же прекрасно выступать в Австралии. Я с самого начала турнира называла его фаворитом и считала, что он претендент номер один на то, чтобы выиграть Australian Open. Синнер очень уверен в себе, потому что обыграл сильных соперников и очень спокойно шел по сетке. У него быстрые удары, и он очень точно попадает.

Например, в четвертьфинальном матче против Андрея Рублева он показал фантастический уровень тенниса. Но Андрей, что очень радует, был наравне с Янником, и ему совсем чуть-чуть не хватило для успеха: два сета он мог выиграть", — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.

Финальный матч Australian Open состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.