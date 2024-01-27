Пивоварова: «У Медведева особый настрой на Зверева, он не может позволить себе проиграть ему»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что немец Александр Зверев поменял свою игру, чтобы получить преимущество в полуфинале Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым. Российский теннисист проиграл первые два сета, однако смог выиграть — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Медведев сначала играл не лучшим образом, много ошибался, давал двойные, но после второго сета началась настоящая заруба. В пятом сете Зверев развалился, он очень старался, но стал много ошибаться, у него кончилась энергия, а Медведев цеплялся, как осьминог, и просто замучил его. Знаете, у Медведева особый настрой на Зверева, он не может позволить себе проиграть ему. Как бы Зверев ни выходил вперед, Медведев очень часто находил выход из безнадежных ситуаций», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.