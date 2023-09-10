Пивоварова: «Никто не ожидал победы Медведева над Алькарасом»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова призналась, что была удивлена победой российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open.

«Никто не ожидал победы Даниила, все ставили на Карлоса. Счет 2-0 по сетам в пользу Медведева уже в начале матча меня очень удивил. Это дало огромное преимущество Даниилу, чтобы в итоге одержать победу. Медведев втянул соперника в свою игру: были долгие розыгрыши, и даже укороченные удары не получались у Алькараса. За счет этого Даниил смог добиться преимущества в этом матче», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В финале Открытого чемпионата США Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 10 сентября и начнется не ранее 23.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.