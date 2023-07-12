Пивоварова хочет, чтобы Андреева долгие годы показывала красивый теннис

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова пожелала стремительного развития карьеры 16-летней Мирре Андреевой, которая дебютировала на Уимблдоне-2023 и дошла до 1/8 финала.

«Надеюсь, что Мирра Андреева сохранит свою уверенность на корте, и, если у нее будут какие-то препятствия — неудачные выступления или, не дай бог, травмы, — она сможет с этим справиться. Мы видели в последнюю пару лет, как выстреливали очень молодые девочки, но, к сожалению, они потом не справлялись с тем количеством внимания, которое им выпадало, и больше мы их на пьедестале не видели. Очень бы не хотелось, чтобы в случае с Миррой это была громкая и краткосрочная история. Хочется, чтобы это был состоявшийся, сложившийся игрок, который на долгие годы обеспечит нам красивый, уверенный уровень тенниса и регулярные громкие победы. Я считаю, что у нее очень удачно складывается карьера», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В матче четвертого круга Уимблдона 16-летняя спортсменка проиграла американке Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.