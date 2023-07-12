Жабер о Соболенко: «Она невероятная теннисистка, будет очень тяжело»

Туниска Онс Жабер поделилась мнением о сопернице в полуфинале Уимблдона — белоруске Арине Соболенко.

«Я видела, что она очень быстро выиграла. Это меня не очень радует. Она невероятная теннисистка, бьет очень быстро. Так что будет очень тяжело. В этом году она играет потрясающе. Но я продолжу верить в себя и надеюсь, что болельщики будут со мной», — сказала Жабер после игры.

Жабер в четвертьфинале победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Соболенко обыграла американку Мэдисон Кис.