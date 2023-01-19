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Сегодня, 16:54

Петрова назвала вылет российских теннисисток с Australian Open стечением обстоятельств

Мария Гусева
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Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады — 2012 в парном разряде Надежда Петрова прокомментировала вылет россиянок с Australian Open. Из российских теннисисток к третьему кругу остались лишь две спортсменки — Екатерина Александрова и Варвара Грачева.

«Все они уже давно в Австралии, отыграли несколько турниров, — цитирует «Газета.Ru» Петрову. — И в прошлые годы на Australian Open девушки показывали неплохие результаты. Не мне судить, что пошло не так: у всех должна была быть хорошая подготовка к сезону. Возможно, так сложились обстоятельства. Может быть, нужно немного разыграться, но не в Австралии — это начало сезона. Надо вернуться к тренировкам, поработать и готовиться к следующим сериям — в Дубае, в Катаре, — и настраиваться на победы. Бывают и хорошо начатые сезоны, бывает, что проигрываешь и в первом круге. Не стоит вешать нос, надо двигаться дальше».

В третьем круге Australian Open соперницей Александровой станет полячка Магда Линетт. Грачева сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Australian Open
Екатерина Александрова
Надежда Петрова
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