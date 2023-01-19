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Сегодня, 16:36

Джокович поделился тревожными мыслями о своем физическом состоянии

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своем физическом состоянии после победы во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Честно говоря, все совсем нехорошо. Я буду работать над этим изо дня в день. По ощущениям, прошлый матч был лучше, чем сегодняшний, но это все, что я могу сказать, и теперь все зависит от Бога — только он способен помочь мне, моему физиотерапевту и всем остальным. Я надеюсь, что смогу восстановиться и быть готовым к следующему тяжелому матчу», — приводит Tennis 365 слова Джоковича.

Сегодня, 19 января, серб одолел француза Энцо Куако в четырех сетах. Во время второго сета 35-летний теннисист брал медицинский тайм-аут.

В следующем круге Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Источник: https://www.tennis365.com/australian-open/djokovic-australian-open-injury-future/
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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