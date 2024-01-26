Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:38

Первый тренер Медведева считает, что россиянин сумел сломить Зверева в полуфинале Australian Open

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова отреагировала на победу россиянина над немцем Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Даня сумел перебороть Сашу, он стал использовать смену ритма, укороченные удары, уже вел свою игру. Зверев — немного тяжеловатый парень, он хорошо двигается, находится в хорошей форме, но бегать за укороченными для него непросто. Медведев его сломал своими бойцовскими качествами. Хочу его поздравить с выходом в финал», — цитирует Крючкову ТАСС.

Медведев вышел в финал Australian Open третий раз в карьере и за последние четыре года.

В финале Australian Open-2024 Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в воскресенье, 28 января.

Источник: ТАСС
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Екатерина Крючкова
0
Читайте также
«Днепр» пытался удержать меня с помощью КГБ. Вопрос решился через Брежнева». Вратарь, заменивший в «Динамо» Яшина
Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open 2024
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп объявил об уходе по окончании сезона
СКР установил точку пуска поразившей Ил-76 ракеты
Медведев предрек США гражданскую войну и образование «Техасской Республики»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Каливод: «Медведев победил Зверева за счет более агрессивной игры»
Ольховский — о победе Медведева: «Тактика, которую выбрал Даниил, вызывала удивление»
«Говорят, на третий раз везет». Медведев вернулся против Зверева и ворвался в финал Australian Open
Медведев ведет в личных встречах с Синнером, но итальянец победил в последних трех матчах
Медведев вышел в 6-й финал в турнирах «Большого шлема» — все на хардовом покрытии
Губерниев — о победе Медведева над Зверевым: «Большой шлем» должен покориться Даниилу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ назвали подвигом выход Медведева в финал Australian Open

Валуев прокомментировал выход Медведева в финал Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости