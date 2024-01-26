Первый тренер Медведева считает, что россиянин сумел сломить Зверева в полуфинале Australian Open

Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова отреагировала на победу россиянина над немцем Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Даня сумел перебороть Сашу, он стал использовать смену ритма, укороченные удары, уже вел свою игру. Зверев — немного тяжеловатый парень, он хорошо двигается, находится в хорошей форме, но бегать за укороченными для него непросто. Медведев его сломал своими бойцовскими качествами. Хочу его поздравить с выходом в финал», — цитирует Крючкову ТАСС.

Медведев вышел в финал Australian Open третий раз в карьере и за последние четыре года.

В финале Australian Open-2024 Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в воскресенье, 28 января.