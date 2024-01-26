В Госдуме РФ назвали подвигом выход Медведева в финал Australian Open

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал подвигом выход Даниила Медведева в финал Australian Open.

«Очень сложно играть под санкционном давлением на российский спорт. Нашим спортсменам нелегко. Сегодняшняя игра Медведева — реальный поступок. Сейчас любая победа наших спортсменов — небольшой подвиг», — цитирует депутата Sport24.

28 января в финале Australian Open-2024 Медведев сыграет с четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Ранее Синнер победил в полуфинале Джоковича.